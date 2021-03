Megan Markle desabafa em entrevista bombástica que Kate Midleton a fez chorar e que ficou magoada

Megan Markle desabafou, em entrevista bombástica, que Kate Midleton (esposa de William) a fez chorar antes do casamento com o Príncipe Harry.

Em conversa com Oprah Winfrey, exibida pela CBS na noite deste domingo (7), o Duque e a Duquesa de Sussex falaram sobre a realeza britânica.

Reprodução/YouTube

Oprah lembrou Meghan de tudo o que foi falado na imprensa nos dias anteriores ao casamento, como detalhado pelo site Infobae.

"Disseram que você a fez chorar", perguntou a apresentadora. "Foi exatamente o contrário", Meghan se defendeu.

“Você não fez Kate chorar, ela fez você chorar?” questionou rapidamente na conversa. "Sim", respondeu ela.

Meghan detalhou o episódio e garantiu que não o fez para "desacreditar" Kate. "Ela se desculpou, me trouxe flores e nos resolvemos", disse.

“Foi um problema com as daminhas de honra no casamento. Ela me fez chorar, me magoou. Não acho justo entrar nos detalhes porque ela me pediu desculpas e eu aceitei”.

“Mas foi difícil ser culpada por algo que não fiz, as pessoas do castelo sabiam a verdade. Acho importante as pessoas saberem a verdade. Ela é uma pessoa boa", esclareceu a atriz. Confira:

