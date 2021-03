Dia da Mulher: 5 séries com personagens femininas incríveis

Dia 8 de março foi instituída pela Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher em razão das lutas pela igualdade de gênero e melhores condições de trabalho que aconteceram no início do século passado principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E para celebrar a data, listamos 8 séries na Netflix com personagens fortes e femininas. #8M.

Orphan Black (2013)

5 temporadas

Netflix

Depois de presenciar o suicídio de uma mulher (que é exatamente como ela) em uma estação de trem, Sarah Manning assume a identidade da suicida para tentar resolver os próprios problemas financeiros. Mas logo ela descobre que é o centro de um mistério que vai mudar sua vida, quando se vê cara a cara com mais três mulheres idênticas a ela.



Grace and Frankie (2015)

7 temporadas

Netflix

Grace e Frankie estão encarando a “3ª idade”, mas não da forma que imaginavam. Quando seus respectivos maridos revelam que estão apaixonados um pelo outro, e planejam se casar, a vida delas é virada de cabeça para baixo. Agora, elas estão ligadas eternamente por esse acontecimento e, já rivais, descobrirão que podem ter que tomar conta uma da outra.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

4 temporadas

Amazon Prime Video

O plano era: se formar na faculdade, arranjar um marido, ter duas ou três crianças e um apartamento em Manhattan elegante o bastante para oferecer os melhores jantares de Yom Kippur: Miriam “Midge” Maisel não queria muito mais que isso. Mas a vida dá uma reviravolta e ela precisa depender do que mais consegue fazer bem. E a diferença entre dona-de-casa de elite e comediante stand-up num barzinho de hipsters não é tão assustadora assim.

Big Little Lies (2017)

2 Temporadas

HBO Go

Três mães se aproximam quando seus filhos passam a estudar juntos no jardim de infância. Até então, elas levam vidas aparentemente perfeitas, mas os acontecimentos que se desenrolam levam as três a extremos como assassinato e subversão.

The Handmaid’s Tale (2017)

3 Temporadas

GloboPlay

Depois que um atentado terrorista ceifa a vida do Presidente dos Estados Unidos um grupo transforma o país na República de Gilead, instaurando um regime totalitário baseado nas leis do antigo testamento, retirando os direitos das minorias e das mulheres em especial. Em meio a isso tudo, Offred é uma “handmaid” e na sua terceira atribuição, ela é entregue ao Comandante, um oficial de alto escalão do regime.