“Calorosa e convidativa”, disse Meghan sobre o relacionamento com a Rainha

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, revelou detalhes do seu relacionamento com a Rainha Elizabeth II. Em entrevista à Oprah Winfrey, ela disse que a Rainha sempre foi “calorosa e convidativa” e que a monarca também compartilhou com ela seu cobertor no carro enquanto viajavam juntas em compromissos reais.

A Duquesa revelou que ganhou jóias da Rainha após o anúncio do noivado dela com o Príncipe Harry: “Alguns lindos brincos de pérola e um colar combinando”.

Após a notícia da internação do Príncipe Harry, Meghan ligou para a Rainha Elizabeth para saber sobre o estado de saúde do avô de seu marido. "Esta manhã, acordei mais cedo do que Harry e vi um bilhete de alguém da nossa equipe no Reino Unido dizendo que o duque de Edimburgo tinha ido para o hospital. Peguei o telefone e liguei para a Rainha para verificar a informação", disse ela a Oprah.

Meghan disse ainda que a Rainha sempre foi “maravilhosa com ela” e lembrava sua avó. No entanto, ela também afirmou ter sido “silenciada” pela Família Real após seu casamento com Harry. Nas palavras dela, ela foi vítima de “assassinato de caráter”.

A entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey foi a primeira aparição do casal real após a saída dos dois da Família Real britânica, e foi ao ar no último domingo, 8, no canal CBS.