10 produtos para aproveitar as ofertas do e-commerce na semana do consumidor

Uma das datas mais marcantes do comércio acontece em 15 de março. Anualmente é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, criado para proteger e lembrar dos direitos não apenas das pessoas que consomem, mas para que fabricantes e vendedores se lembrem do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores.

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi instituído pela primeira vez no ano de 1962, pelo presidente dos Estados Unidos John Kennedy, como uma forma de dar proteção aos interesses dos consumidores americanos. Depois de 23 anos, em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) adotou o dia 15 de março como o Dia Mundial do Consumidor, dando legitimidade e reconhecimento internacional para a data criada por Kennedy. Os direitos do consumidor foram assim determinados internacionalmente como: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido.

No Brasil, os direitos do consumidor estão protegidos através da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor apenas em 11 de março do ano seguinte (1991). Com o Código do Direito do Consumidor foi criado o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que está presente em todos os municípios e estados brasileiros. O principal objetivo do PROCON é servir como mediador entre os consumidores e fornecedores de produtos e serviços, em caso de conflitos. Todo o consumidor que necessita de auxílio sobre os seus direitos deve procurar o PROCON da sua cidade.

Como consumidor se considera todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por empresas ou pessoas que exerçam com caráter profissional uma atividade econômica que vise a obtenção de benefícios.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.