Amiga de Meghan Markle posta “textão” no Instagram em apoio à duquesa

Uma das amigas mais próximas de Meghan Markle usou a sua rede social para postar um texto sobre a duquesa. Silver Tree é cineasta, produtora, diretora e roteirista americana. Ela esteve presente no casamento de Meghan e Harry, em maio de 2018.

“Ela é a amiga que compartilha todos os seus segredos com você, porque apesar de ter tantos motivos para colocar barreiras, seu coração continua tão aberto como sempre esteve. Esta é Meg antes de conhecer Harry. Esta é Meg agora. Ela sempre foi essa pessoa”, descreve Silver.

Ela relata ainda um episódio íntimo que fortaleceu a amizade das duas: “Quando meu filho estava passando por um diagnóstico assustador e complicado, ela foi a amiga que parou tudo e ajudou a mapear, passo a passo, como lidaríamos com a situação. Ela ligou para todas as pessoas, em todos os lugares, enquanto eu estava paralisada demais para pensar em um plano. Esse é outro de seus dons – fazer você sentir que pode superar qualquer coisa”.

Silver Tree tem pouco mais de 5 mil seguidores na rede social e terminou a declaração à amiga dizendo: “Ela não é uma manchete. Ela é minha amiga. Eu a amo”.

Na quarta-feira, 3 de março, o jornal britânico The Times publicou uma reportagem na qual assessores da realeza britânica confirmaram terem sido vítimas de bullying por parte de Meghan Markle. De acordo com o jornal, um dos seus assistentes pessoais mais próximos da Duquesa de Sussex teria feito uma denúncia de intimidação enquanto trabalhava no Palácio de Kesington.

No mesmo dia, o porta-voz de Harry e Meghan Markle negou todas as informações publicadas no The Times e disse que o jornal tem sido usado pelo Palácio de Buckingham para publicar informações falsas sobre o casal dias antes da entrevista reveladora dos dois à apresentadora Oprah Winfrey, que será exibida no próximo domingo, 7 de março.