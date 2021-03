5 obras de Antônio Houaiss para nunca mais errar uma palavra em português

Em 7 de março de 1999 morreu Antônio Houaiss, aos 84 anos, sem ter visto o resultado de sua maior obra. Hoje e desde o início do século XXI, sinônimo de conhecimento da língua portuguesa, o intelectual brasileiro não viveu para ver a repercussão do seu famoso Dicionário Houaiss publicado pela primeira vez em 2001. Foi um projeto que durou quase duas décadas e começou a ser desenvolvido pelo autor em 1986 como o "Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa".

Somente com a fundação em 1997 do Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa que os trabalhos lexicográficos concluídos e o dicionário publicado. Houaiss foi um dos principais idealizadores do Acordo Ortográfico da língua portuguesa, tratado internacional firmado em 1990 com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa.

Selecionamos 5 das principais obras de Houaiss para todos as idades poderem aprender mais sobre a língua portuguesa. Confira:

1. Dicionário Houaiss Da Língua Portuguesa (Capa dura)





2. Dicionário Houaiss Ilustrado (Capa comum)





3. Meu Primeiro Dicionário Houaiss Nova Ortografia (Capa comum)





4. Brincando de Ler Capa comum (Capa Comum)





5. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (Capa comum)





