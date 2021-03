Wagner Moura, Leo DiCaprio e Elizabeth Moss estarão juntos na série ‘Shining Girls’

O novo thriller da Apple, ‘Shining Girls’ ainda não tem data de estreia e a presença de Wagner Moura e Elizabeth Moss como personagens principais e de Leonardo DiCaprio como produtor mas promete deixar todo mundo curioso.

A revista norte-americana especializada em cinema Variety destacou a presença do ator brasileiro na série, que é baseada no livro homônimo de Lauren Beukes, de 2013, e conta a história de dois jornalistas que investigam crimes. “Uma das principais estrelas no Brasil, seu país natal, Moura é mais conhecido do público americano por seu papel principal na série da Netflix ‘Narcos’, na qual interpretou o chefão das drogas Pablo Escobar”, escreveu o jornalista Joe Otterson.

Elizabeth Moss, de ‘The Handmaid 's Tale’, viverá uma repórter de Chicago que, após sobreviver a um ataque, decide ir atrás do agressor. Wagner Moura será Dan, um jornalista veterano que está contando a história de um ataque de imitadores criminais.

Leo DiCaprio será o produtor executivo do filme, ao lado de Jennifer Davidson. Beukes e Alan Page Arriaga. 'Shining Girls' ainda não tem data de estreia e é a mais nova requisição da Apple para a MRC Television.