Conheça os realities gringos que terão versão no Brasil em 2021 na Netflix

‘Casamento às cegas’ já está sendo gravado no Rio. O reality original traz Nick e Vanessa Lachey apresentando casais de uma forma inusitada mas, na versão brasileira, quem comanda é Camila Queiroz e Kléber Toledo. Assim como a versão norte-americana, os participantes podem conversar o quanto quiserem, mas não podem se olhar. A previsão de estreia da versão em PT-BR do reality deve chegar à Netflix até o final do ano.

‘Brincando com Fogo’ é outro reality que ganhará uma versão made in Brazil mas também ainda não tem data de estreia definida e nem confirmada pela Netflix. Os episódios já foram filmados no México e, assim como na versão original, um grupo de homens e mulheres solteiros, jovens e que gostam de sexo casual precisam passar a temporada em um cenário paradisíaco, mas sem se beijar ou ter qualquer outro tipo de intimidade. Se essas regras forem quebradas, o valor do prêmio diminui.

‘Dating Around’ ganhará um novo nome no Brasil. Aqui, o reality se chamará ‘O Crush Perfeito’ e deve chegar no catálogo em julho. Homens e mulheres se encontram em encontros à moda antiga em São Paulo. Confira o trailer!



Saindo da temática realities de relacionamento, chegamos a ‘Queer Eye Brasil’, e os 5 fabulosos da versão brasileira serão Fred Nicácio, Guto Requena, Luca Scarpelli, Rica Benozzati e o francês Yohan Nicolas. ‘Queer Eye’ já tem cinco temporadas na Netflix desde a sua estreia em 2018, além de uma leva especial de episódios realizadas no Japão. A versão brasileira do programa ainda não tem data oficial de estreia, mas chega à plataforma de streaming em 2021. Confira o trailer!