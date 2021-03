5 itens para relembrar os sucessos da banda Charlie Brown Jr.

No dia 6 de março de 2013, morreu o cantor paulista Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, vocalista da banda brasileira de rock Charlie Brown Jr. Chorão morreu em seu apartamento em São Paulo devido a uma overdose de cocaína e álcool. Os membros remanescentes da banda decidiram abandonar o nome Charlie Brown Jr. e mudaram para A Banca a fim de preservar a memória do cantor e homenageá-lo. Em setembro do mesmo ano, o baixista-fundador do Charlie Brown Jr. e vocalista d'A Banca, Champignon, também foi encontrado morto em casa, em São Paulo, por suicídio.

Segundo um levantamento do serviço de streaming de áudio Deezer, feito em 2015, Charlie Brown Jr. é a segunda banda brasileira de rock mais ouvida no exterior, atrás apenas do Sepultura. As canções da banda misturavam vários estilos como o rock alternativo, hardcore punk, reggae, rap, e skate punk, criando, assim, um estilo próprio. As letras frequentemente traziam críticas à sociedade, além de abordarem o universo do jovem contemporâneo.

Entre suas canções mais celebradas estão "Céu azul", "Só os loucos sabem", "Zóio de lula", "Dias de luta, dias de glória", "O senhor do tempo", "Meu novo mundo" e "Ela vai voltar. Entre 1997 e 2012, o grupo lançou nove álbuns de estúdio, dois discos ao vivo – entre eles o elogiado Acústico -, duas coletâneas e seis DVDs recebendo vários discos de ouro e de platina. Em duas ocasiões, ganharam o Grammy Latino por melhor banda de rock brasileiro em 2005 e 2010 com os discos "Tâmo aí na Atividade" e "Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva". No total, estima-se que a banda tenha vendido mais de 5 milhões de discos até seu término em 2013.

Selecionamos 5 itens para relembrar a banda e seus sucessos. Confira:

1. Ritmo, Ritual e Responsa (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 27,90.





2. Camiseta Charlie Brown Jr. La Família 013 Bandalheira – Compre a partir de R$ 60,99.





3. Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar: 50 causos e memórias do rock brasileiro (1993-2008), por Ricardo Alexandre – Compre a partir de R$ 39,90.





4. Preço Curto… Prazo Longo (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 27,90.





5. Tamo Ai na Atividade (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 50,00.





