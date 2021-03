VÍDEO: Meghan Markle diz que é “libertador” poder falar após saída da Família Real

Novo trecho estendido da entrevista de Meghan Markle e do Príncipe Harry à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey foi divulgado nesta sexta, 5 de março. No clipe, a Duquesa de Sussex diz: “É realmente libertador ser capaz de ter o direito e o privilégio de, certa forma, ser capaz de dizer: 'Sim, estou pronto para falar'. Ser capaz de apenas fazer uma escolha por conta própria e apenas ser capaz de falar por si mesmo”.

Essa é a primeira entrevista pública de ambos após a saída definitiva como membros da Família Real britânica. No vídeo, Oprah relembra que já havia convidado Meghan para outra entrevista e que, na época, ela teve que recusar. A apresentadora pergunta: “O que está certo dessa vez?”. Meghan responde: “Tantas coisas! Agora estamos do outro lado e também que temos a capacidade de fazer nossas próprias escolhas de uma forma que eu não poderia ter dito ‘sim’ para você naquela ocasião. Essa não foi minha escolha agora”, finaliza.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.

It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh

