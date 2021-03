Veja os filmes brasileiros que entram na Netflix em março

A listagem oficial do streaming não é novidade, já que todos os meses o primeiro post da Netflix Brasil no Twitter é mostrando as produções que chegam ao catálogo. Mas, neste mês, a Netflix trouxe uma seleção variada, incluindo filmes regionais, dramas e juvenis. Vale a pena conferir!

Garota Invisível (02/03)

Ariana (Sophia Valverde) é uma menina que sempre passou despercebida até se declarar para o garoto mais popular da escola, Khaleb (Guilherme Brumatti). Com seu jeito espalhafatoso, a jovem publica sem querer um vídeo se declarando para o boy, e é assim que o romance passa a acontecer. Entre altos e baixos, Ariana conta com a ajuda de Téo (Matheus Ueta), seu melhor amigo, que passa a dar conselhos para que a amiga conquiste sua paixão e escape da fúria de Diana (Mharessa Fernanda), a ex-namorada raivosa de Khaleb.

‘Cabras da Peste’ (18/03)

Edmilson Filho interpreta Bruceulis, um policial que, para resgatar a cabra Celestina, considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá, ele consegue a ajuda de Trindade, um escrivão vivido por Matheus Nachtergaele, que resolve ajudá-lo no mistério da cabra desaparecida.

‘A febre do rato’ (21/03)

Filme de 2012, dirigido por Cláudio Assis, conta a história de Zizo, um poeta inconformado e anarquista, que preenche seus dias com seus poemas subversivos e publica o jornal que dá nome ao filme. “Febre do rato” é uma expressão nordestina que se refere a algo fora de controle. Com Nanda Costa, Matheus Nachtergaele e Juliano Cazarré.

‘Socorro, Virei uma Garota!’ (22/03)

Lançado em 2019, o filme retrata a vida do tímido Júlio, que é praticamente invisível aos olhos de seus colegas de colégio. Certo dia, ao avistar uma estrela cadente, ele faz um pedido: deseja ser a pessoa mais popular da escola. Logo ele se transforma em uma garota, Júlia, que é extremamente popular. Sem saber como lidar com o corpo feminino que acabou de ganhar, ele precisa ainda lidar com a proximidade de Melina, a garota por quem é perdidamente apaixonado.



‘Viajo porque preciso, volto porque te amo’ (25/03)

José Renato (Irandhir Santos) é geólogo e viaja a trabalho pelo sertão brasileiro fazendo o reconhecimento de fontes de água por onde passa. No percurso, ele se identifica com a sensação de abandono e isolamento dos lugares visitados.