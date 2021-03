Príncipe Philip é transferido novamente de hospital

Após cirurgia cardíaca, o Príncipe Philip voltou a ser internado no hospital Rei Eduardo VII, de onde havia saído no dia primeiro de março. Em um comunicado oficial, publicado pelo site britânico Hello!, o Palácio de Buckingham informou: "Após o procedimento bem-sucedido do Duque de Edimburgo no Hospital de São Bartolomeu na quarta-feira, Sua Alteza Real foi transferida para o Hospital do Rei Eduardo VII esta manhã. O Duque deve permanecer no hospital para continuar o tratamento por alguns dias".

Príncipe Philip, esposo da Rainha Elizabeth II, tem 99 anos e completará 100 em junho de 2021. Ele já passou 17 dias no hospital e esta é a sua estadia mais longa de internação até agora. Ele foi internado inicialmente dia 16 de fevereiro, como medida de precaução, após sentir-se mal.

A única visita de membros da Família Real ao Duque de Edimburgo foi feita por seu filho, o Príncipe Charles, em 20 de fevereiro.