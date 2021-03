Netflix confirma data de estreia de thriller ‘A Mulher da Janela’. Assista ao trailer!

Através da sua conta oficial no Twitter, a Netflix divulgou a data de estreia do novo thriller ‘A Mulher da Janela’ para o dia 14 de maio. Amy Adams será Anna Fox, uma nova-iorquina que mora em um apartamento que outrora abrigou uma família feliz. Separada do marido e da filha e sofrendo de agorafobia, ela começa a espionar os vizinhos através de sua câmera fotográfica.

Já pode separar o dia 14 de maio para ficar completamente destrambelhado da cabeça com Julianne Moore e Amy Adams no filme A Mulher na Janela. pic.twitter.com/7va0gb9lLC — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 4, 2021

A trama se baseia no livro homônimo de A.J. Finn, lançado no Brasil pela editora Arqueiro. Passando os dias reclusa em casa, bebendo vinho, assistindo a filmes antigos e conversando com estranhos na Internet. Nessa situação, ela consegue fazer amizade com a vizinha da frente, Jane Russell (Julianne Moore), que acaba de se mudar para o bairro.

A vida da vizinha e de sua família é perfeita até que, através de sua câmera fotográfica, Anne vê algo que mudaria a sua vida para sempre. Mas será que aconteceu mesmo ou foi um surto? Ou ainda: será que foi só imaginação?

O filme é uma produção 20th Century Studios, com direção de Joe Wright e roteiro de Tracy Letts.