Assessor do cantor Leonardo é baleado e morre na fazenda do sertanejo

O amigo e assessor do cantor sertanejo Leonardo, Milton Passim, levou um tiro e morreu nesta quinta-feira na fazenda Talismã, em Jussara, interior de Goiás, nesta quinta-feira.

De acordo com testemunho das pessoas que estavam no local na hora do tiro, o assessor estava em um dos quartos da fazenda manuseando a arma quando ela soltou de suas mãos e caiu no chão, disparado acidentalmente. O tiro atingiu a virilha de Passim.

O cantor Leonardo, segundo as testemunhas, correu para o local e arrombou a porta, encontrando o amigo no chão, ensanguentado. Ele ainda tentou prestar os primeiros socorros, mas o assessor morreu no local.

Passim e Leonardo eram amigos há cerca de 30 anos.

Apesar do tiro ter sido acidental, a polícia foi acionada para investigar as circunstâncias do caso.