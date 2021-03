Wagner Moura está em nova produção milionária da Netflix e fãs comemoram no Twitter

Wagner Moura, Chris Evans, Ryan Gosling e Regé-Jean Page estarão na nova produção da Netflix e esse foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. ‘The Gray Man’ será o longa mais caro produzido pela plataforma e tem um orçamento de US$ 200 milhões.

‘The Gray Man’ é uma adaptação do romance homônimo de Mark Greaney, lançado em 2009. A história é sobre um assassino e ex-agente da CIA chamado Court Gentry (Ryan Gosling). Tendo sua carreira terminada, a CIA envia seu ex-colega, Lloyd Hansen (Chris Evans) para caçá-lo.

Embora a nomeação de Wagner Moura tenha sido divulgada em dezembro, só agora os brasileiros se deram conta do tamanho da produção. O personagem do ator brasileiro de 44 anos ainda não foi divulgado. O resultado foi uma intensa repercussão ontem, 3, no Twitter.

The cast of the Russo Brothers #TheGrayMan starring Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Wagner Moura, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, and Dhanush.

The film will be be the biggest-budget feature film in Netflix's history. pic.twitter.com/AeOzKLshI6

— Film Updates (@TheFilmUpdates) March 3, 2021