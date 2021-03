VÍDEO: Meghan Markle diz que Família Real se empenha em “perpetuar falsidades”

Um novo teaser da entrevista de Meghan Markle e Príncipe Harry à apresentadora Oprah Winfrey põe mais lenha na fogueira de desentendimentos entre o casal e a realeza. Meghan disse sobre a realeza “Não sei como eles poderiam esperar que, depois de todo esse tempo, ainda ficaríamos em silêncio vendo o esforço deles em perpetuar falsidades sobre nós”, disse Markle no clipe. “E se por isso (por falar) perdemos algo, não importa mais. Já perdemos muito”.



Meghan e Harry aparecerão pela primeira vez juntos em entrevista após terem deixado oficialmente seus cargos como membros da Família Real britânica. O especial de duas horas com Oprah é uma aposta do canal de tv norte-americano CBS.

Ontem, 3, o jornal britânico The Times publicou uma reportagem na qual assessores da realeza britânica confirmaram terem sido vítimas de bullying por parte de Meghan Markle. De acordo com o jornal, um dos seus assistentes pessoais mais próximos da Duquesa de Sussex teria feito uma denúncia de intimidação durante a sua estadia no Palácio de Kesington.

O porta-voz de Harry e Meghan Markle negou todas as informações publicadas no The Times e disse que o jornal tem sido usado pelo Palácio de Buckingham para publicar informações falsas sobre o casal dias antes da entrevista reveladora dos dois à apresentadora Oprah Winfrey, que será exibida no próximo domingo, 7 de março.

"Não é por acaso que essas velhas e distorcidas acusações destinadas a minar a imagem da Duquesa estão vazando para a mídia britânica pouco antes que o Duque e que ela falem abertamente e honestamente sobre sua experiência nos últimos anos”, informa o comunicado ao The Times.