Tudo o que já sabemos sobre ‘Thor: Amor e Trovão’: novo visual de Valquíria e mais!

Thor 4 tem estreia prevista para maio de 2022 e já é uma das produções mais aguardadas da nova fase do universo Marvel. ‘Thor: Amor e Trovão’ está sendo filmado na Austrália, assim como seu antecessor ‘Thor: Ragnarok’.

Na trama, Thor (Chris Hemsworth) estará acompanhado novamente de Valquíria (Tessa Thompson), de Jane Foster (Natalie Portman) e até mesmo dos Guardiões da Galáxia. O tablóide britânico Daily Mail revelou uma foto das gravações que mostram a atriz Tessa Thompson com um novo visual. No novo filme, Valquíria deve substituir o traje preto de couro pelo conhecido traje azul dos quadrinhos.

Foto: Reprodução Daily Mail

No final de ‘Vingadores: Ultimato’, Thor deixa a Terra com os Guardiões da Galáxia. Então, especula-se que a história do novo filme deve partir desse momento.

Foto: Divulgação

Uma das novidades da trama é a volta de Natalie Portman, que interpreta Jane Foster, como a Poderosa Thor, personagem que chegou aos quadrinhos em 2014. Nas HQs, Jane Foster é considerada digna por seu altruísmo e por seu trabalho de salvar vidas como médica, conseguindo alcançar um nível de controle do Mjölnir que Thor nunca alcançara e liberando habilidades do martelo nunca vistas pelo herói. O roteiro deve abordar esse acontecimento da vida da personagem.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução Instagram

O vilão da trama será Gorr, vivido pelo ator Christian Bale. A guerreira asgardiana Lady Sif, amiga de Thor e vivida pela atriz Jaimie Alexander, também retorna à trama. Thor a encontrará em um planeta de gelo com um visual totalmente diferente.

Os fãs de Loki não contarão com a presença do personagem no filme, mas haverá uma pequena participação de outros personagens mortos em uma cena onde Thor vai para Valhalla.