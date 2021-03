‘Raya e o Último Dragão’. Animação tem mesma equipe responsável por ‘Moana’

Em um momento em que as continuações de grandes sucessos são menina dos olhos no universo da animação, a estreia “Raya e o Último Dragão”, que chega hoje aos cinemas antes do fechamento das atividades não essenciais (leia mais na página 2), é uma lufada de novidade.

Dirigida por Don Hall e Carlos López Estrada, de “Moana”, a animação também se apoia em uma garota forte lutando quase sozinha por um grande propósito. Raya, a heroína do título, vive no reino de Kumandra, uma versão fantástica da região onde estaria a Ásia. Ali, humanos e dragões coexistiram pacificamente até que uma maldição extinguiu os seres que cospem fogo.

Já no tempo de Raya, 500 anos depois, o reino vive em ruínas e dividido em clãs rivais. As forças do mal voltam a ameaçar a humanidade e a esperança de sobrevivência mora na lenda de que existe um único exemplar de dragão forte o suficiente para romper a maldição.

A adolescente guerreira, uma heroína à altura de Mulan, parte sozinha e encontra Sisu, um dragão que acaba sendo contraponto cômico dessa aventura.

O filme pode ser visto também no Disney+ com um custo adicional de R$ 69,90 via assinatura Premier Access. A a partir de 23 de abril, a atração fica disponível a todos os assinantes.