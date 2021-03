O look arrasador de Lady Di que inspirou Kendall Jenner quase 30 anos depois

Apesar de já completar mais de 23 anos de sua morte, devido a um terrível acidente de carro na França, Lady Di ainda continua a ser uma fonte de inspiração no mundo da moda.

E o mais incrível é que Diana serve de influência para estrelas mais jovens, como Kendall Jenner, a empresária e modelo americana, uma das mais influentes do clã Kardashian.

E é que Kendall foi vista recentemente com um look que mais parece uma “cópia” real de um traje de verão que a princesa Diana usou em 1994, em um ato público.

Esta peça é muito confortável e combina perfeitamente com quase tudo. Além de ser “atemporal” e sempre fazer sucesso na temporada de verão, como revelado pela revista Nueva Mujer.

Diana de Gales sempre deslumbrou com suas estampas mais simples e marcantes. Essas peças sempre caíram em seu armário e lhe deram um toque de simplicidade, mas também elegância e bom gosto.

Para a ocasião, Diana optou por calças com padrão xadrez vermelho e branco. O estilo da vestimenta era cintura alta e corte capri.

As calças, além disso, eram de corte largo com um padrão xadrez na cintura, que era apenas ligeiramente ajustado no centro do corpo.

O look é perfeito para usar no verão ou na primavera com blusas leves ou com um sweater combinando, como mostra Lady Di. Confira:

