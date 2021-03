Lista Netflix: 5 títulos espetaculares baseados em crimes reais

Um ponto bastante interessante nas produções disponíveis na Netflix sobre crimes e em especial as baseadas em acontecimentos fatídicos, é que elas tentam trazer as mais diferentes perspectivas sobre um mesmo caso.

E se você gosta deste tipo de narrativa, confira a listinha que separamos com 5 produções bastante interessantes para maratonar. Confira abaixo.

Olhos que condenam (2019)

Racismo e um crime não cometido pelos “Cinco do Central Park”, esta é a história contada em “Olhos que condenam”.

Anatomia do crime (2017)

Nesta produção documental são discutidos e relembrados diversos crimes brutais cometidos.

Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil (2021)

Uma das estreias mais recentes da Netflix, “Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil” conta a história do desaparecimento de uma jovem canadense que gerou comoção nacional, em um local com grande histórico de violência. Afinal, o que de fato aconteceu com Elisa?

Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy (2019)

O que será que se passa pela mente de um serial killer? Se você está curioso, esta é a proposta desta produção.

Making a murderer (2015)

O que pode acontecer com a vida de um homem preso por 18 anos por um crime que não cometeu?