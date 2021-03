10 itens temáticos para comemorar a primeira aparição da personagem Mônica de Maurício de Sousa

Em 3 de março de 1963, a personagem Mônica, do cartunista Mauricio de Sousa, estreou no jornal Folha de S. Paulo. O título da tirinha publicada na Ilustrada era “Cebolinha”. Mas quem fez estreia com personalidade foi Mônica.

Inspirada em Mônica Spada e Sousa, filha de Mauricio de Sousa, a personagem não abriu a boca em sua primeira aparição em tirinhas, mas executou o gesto que viraria marca nestes 58 anos de existência: a coelhada na cabeça do Cebolinha (personagem que havia surgido antes em 1960).

A personagem baixinha, dentuça e gordinha já tinha aparecido na capa da Folha em 11 de fevereiro daquele ano, segurando seu coelho, que só ganhou o nome de Sansão em 1983 – num concurso feito com crianças. Desde então, Mônica se tornou uma das mais famosas personagens femininas da história dos quadrinhos em todo o mundo, foi a primeira leitura de muitas crianças ao longo de mais de meio século e também foi adaptada por dezenas de outros artistas além de ganhar uma versão adolescente e outra inspirada nos mangás japoneses.

Para comemorar a data, 10 itens temáticos, entre livros e bonecos, da personagem e sua turma. Confira:

1. Maurício – O início (Capa dura), por Maurício de Sousa – Compre a partir de R$ 38,99.







2. Turma da Mônica – Laços [Blu-Ray] – Compre a partir de R$ 39,80.







3. Boneca Turma da Mônica Clássicos Inteiramente de Vinil – Compre a partir de R$ 56,99.







4. Coelho Sansão de Pelúcia 50cm Turma Da Mônica – Compre a partir de R$ 139,90.







5. Fantasia Horácio Bebê Turma da Mônica – Compre a partir de R$ 96,90.







6. Bolsa de passeio Mônica – Compre a partir de R$ 139,99.







7. Garrafinha Turma da Mônica – Compre a partir de R$ 49,99.







8. Kit de Pintura Turma da Mônica – Compre a partir de R$ 54,00.







9. Blocos Turma da Mônica – Compre a partir de R$ 64,90.







10. Turma da Mônica Jovem Mangá – Compre a partir de R$ 29,90.







