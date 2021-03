Novas fotos de Kristen Stewart como Lady Di relembram look icônico da princesa

As gravações de ‘Spencer’ estão à todo vapor e novas fotos de Kristen Stewart como Lady Di foram divulgadas pela imprensa britânica. Em uma delas, um look inspirado no blazer xadrez de Lady Di usado em novembro de 1988 chamou a atenção dos fãs da atriz pela semelhança com a princesa.

Foto: Reprodução eonline.com

Lady Di visitou o Château de Chenonceau, na França, em 1988, e usou um blazer criado por Catherine Walker, designer já falecida que vestia a princesa.

Foto: Divulgação

Stewart disse à revista norte-americana InStyle que imitar a forma de falar de Lady Diana era um dos pontos mais difíceis da personagem: “É tão distinto e particular. Estou trabalhando nisso agora e já tenho meu treinador próprio de dialeto. É uma das histórias mais tristes que já existiram e eu não quero apenas interpretar Diana, eu quero conhecê-la profundamente. Tenho estado muito empolgada para interpretá-la”, disse a atriz.

‘Spencer’ é dirigido por Pablo Larraín, cineasta chileno indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013 pelo filme ‘No’ e ao Globo de Ouro em 2015 pelo filme ‘O Clube’. As filmagens estão acontecendo na Alemanha.