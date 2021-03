Meghan Markle é acusada de bullying por ex-funcionários

O jornal britânico The Times publicou hoje uma reportagem na qual assessores da realeza britânica confirmaram terem sido vítimas de bullying por parte de Meghan Markle. De acordo com o jornal, um dos seus assistentes pessoais mais próximos da Duquesa de Sussex teria feito uma denúncia de intimidação durante a sua estadia no Palácio de Kesington.

Jason Knauf, hoje CEO da Fundação Real do Duque e Duquesa de Cambridge (The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge) e antes secretário de comunicações do Príncipe Harry e Meghan Markle, informou um comportamento abusivo de Meghan em relação a ex-funcionários do palácio. Os episódios de bullying teriam sido relatados à Simon Case, secretário pessoal do Príncipe William, e à chefe de Recursos Humanos da Clarence House.

“Parece que a Duquesa (Meghan Markle) sempre tem alguém na mira. Está assediando a Y e tratando de minar a sua própria segurança. Não paramos de receber informes de pessoas que foram testemunhas de atitudes inaceitáveis com relação a Y”, diz o email enviado por Jason Knauf. Na mesma mensagem, o ex-funcionário de Meghan se mostra “muito preocupado” pelo assédio a dois empregados, que haviam abandonado o palácio de Kensington, e pelo estresse laboral de outra ex-funcionária de Meghan, Samantha Cohen, que foi sua secretária pessoal.

De acordo com o The Times, o próprio Príncipe Harry teria se reunido com Knauf para pedir que não fosse adiante com o assunto. Ao ver que suas reclamações não tinham efeito, ele pediu demissão do posto que ocupava e foi realocado como CEO da Fundação Real do Duque e Duquesa de Cambridge.

O porta-voz de Harry e Meghan Markle negou todas as informações publicadas no The Times e disse que o jornal tem sido usado pelo Palácio de Buckingham para publicar informações falsas sobre o casal dias antes da entrevista reveladora dos dois à apresentadora Oprah Winfrey, que será exibida no próximo domingo, 7 de março.

"Não é por acaso que essas velhas e distorcidas acusações destinadas a minar a imagem da Duquesa estão vazando para a mídia britânica pouco antes que o Duque e que ela falem abertamente e honestamente sobre sua experiência nos últimos anos”, informa o comunicado ao The Times.