Lô e Márcio Borges voltam a compor juntos em 'Muito Além do Fim'

Desde 2011, quando lançou o álbum “Horizonte Vertical”, o compositor mineiro Lô Borges, 69 anos, não parava para escrever músicas com Márcio Borges, 75. Jejum considerável, já que o irmão é coautor de suas músicas mais memoráveis, a começar pela estreia, na obra-prima “Clube da Esquina” (1972), álbum assinado por Lô e Milton Nascimento, mas com a nata da música mineira envolvida.

Essa “distância” musical acaba agora, com o lançamento do álbum “Muito Além do Fim”, que chega às plataformas digitais de música na sexta-feira com parcerias novas em folha dos irmãos Borges.

A “volta para casa” de Lô é sequência de um momento bastante prolífico na carreira, em que experimentou bastante com a colaboração de músicos com quem nunca havia trabalhado diretamente.

Desde 2019, lançou um álbum de inéditas por ano. “Rio da Lua”, feito em parceria com Nelson Angelo, foi composto a partir de troca de mensagens com o compositor mineiro. No ano passado, foi a vez de “Dínamo”, feito a quatro mãos com o poeta e violeiro Makely Ka. Mais uma vez, o WhatsApp foi ferramenta essencial nesse processo. A dupla contou com vocal de Samuel Rosa, outro parceiro recente, na faixa-título.

Para as novas composições com Márcio, o distanciamento também foi preciso. Das dez músicas, nove são dos irmãos e a maioria tem uma pegada roqueira que remete ao início, em que os Beatles foram influência decisiva, inclusive para o tom de “Clube da Esquina”, em que eles escreveram juntos “Um Girassol da Cor de Seu Cabelo”, “Tudo que Você Podia Ser”, “Trem de Doido”, “Estrelas” e “Clube da Esquina nº 2”, essa última também com Milton Nascimento.

“O álbum todo tem uma presença forte de guitarras, fiz questão de dar esse grito nesse momento”, disse Lô em material de divulgação do álbum.

Paulinho Moska também tem participação na história e divide os vocais com Lô na faixa-título, que foi o primeiro single lançado, ainda no ano passado.

A volta da parceria com o irmão é celebrada por Lô, inclusive com memórias da adolescência. “Para mim, está sendo maravilhoso, foi com ele que aprendi a compor quando tinha 14 anos. É um cara fundamental na minha vida”, contou.

Lô produziu o disco ao lado do guitarrista Henrique Matheus e de Thiago Corrêa, responsável por baixo, teclado e percussão. Completa a banda de estúdio o baterista Robinson Matos.