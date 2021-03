‘Cidade Invisível’ é renovada pela Netflix e trama se passará em outra região do Brasil

É oficial. Quem gostou de ‘Cidades Invisíveis’, última série brasileira lançada pela Netflix, foi renovada para sua segunda temporada. O anúncio foi feito no perfil oficial do streaming no Brasil através de um vídeo do protagonista, o ator Marco Pigossi. “Sim, teremos segunda temporada. Vocês não perdem por esperar”, disse o ator.

Talvez vocês fiquem hipnotizados pelos olhos de @marcopigossi e não consigam entender muito bem o que ele tá falando, então vou reforçar aqui: a segunda temporada de Cidade Invisível está CONFIRMADA ❤️ pic.twitter.com/BID0h2mYSR — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 2, 2021

Para quem ainda não assistiu a produção, a trama se passa no Rio de Janeiro e envolve um mistério policial com a presença de seres místicos do folclore brasileiro. Marco Pigossi é um policial que investiga a morte misteriosa de sua esposa após um incêndio florestal. Ele acaba descobrindo um mundo habitado por entidades como a Cuca, Iara, Boto Cor-de-rosa, Saci, Curupira, entre outros.

O criador da série, Carlos Saldanha, que dirigiu ‘A Era do Gelo’, ‘Rio’ e ‘O Toro Ferdinando’ disse que está levando em consideração todas as críticas e sugestões do público para o roteiro da segunda temporada. ‘Cidade Invisível’ foi criticada por apropriação cultural. “É uma alegria enorme ver um produto nosso, do Brasil, chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas. Recebi muitos comentários, li bastante sobre o que as pessoas desejam para a continuação, e estou levando tudo em consideração para trazer ao público uma sequência bacana”, ele disse.

A produção está sendo considerada um sucesso pela Netflix, já que se mantém na lista de conteúdos mais vistos em cerca de 40 países. A segunda temporada vai se passar em outra região do Brasil, provavelmente na Amazônia e trará outras entidades como personagens, mas nem o elenco e nem a data das gravações foi informada.