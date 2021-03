Autor de ‘Game of Thrones’ fecha com Netflix para nova produção

Um conto de George R.R. Martin vai ganhar uma adaptação para a Netflix. O filme, que ainda não tem estreia e nem atores confirmados, já tem um roteirista e diretor. O cineasta Gore Verbinski, da franquia ‘Piratas do Caribe’, vai dirigir e Dennis Kelly, autor da série ‘Utopia’, vai assinar o roteiro.

O conto Reis da Areia – Sandkings foi lançado am 1979 na revista científica Omni e depois republicado em uma coleção de mesmo nome em 1981. A trama conta a história de um jovem rico que tem como hobby colecionar criaturas estranhas. Ele compra um terrário cheio de reis de areia, que são insetos dotados de grande inteligência, capazes de organizarem-se, construírem reinos e travarem guerras. Mas, com o tempo, as criaturas saem do controle.

‘Sandkings’ já foi adaptado em 1995 para as telas, mas foi como um filme para a TV. A produção foi protagonizada por Beau Bridges e serviu como o primeiro episódio de ‘The Outer Limits’. Além disso, a DC Comics também já adaptou a série para comic de 1987.