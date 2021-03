Vídeo: Cantor Roberto Carlos é vacinado contra covid-19

Com o início da vacinação contra covid-19 de pessoas com idade acima de 79 anos no Rio de janeiro, nesta segunda-feira foi a vez do cantor Roberto Carlos se vacinar com a primeira dose contra a covid-19.

DE boné, usando a máscara de proteção e luvas, Roberto usou o sistema drive-thru e foi vacinado dentro de seu carro. Em sua rede, ele compartilhou o momento em que é vacinado dentro de seu carro.

“Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. Vacina sim!”, diz o cantor em sua postagem.

A vacinação da faixa acima de 79 anos no Rio vai até esta quarta-feira.