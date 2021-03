Rebelde: Será? Detalhe divulgado pode indicar retorno de [SPOILER] do elenco original

Ontem (1) a Netflix divulgou em seu perfil oficial nas redes sociais uma novidade que deixou os fanáticos bastante surpresos e felizes. Para quem não acompanhou o que aconteceu, o streaming será responsável por um remake da produção mexicana Rebelde, isso mesmo, a novela que originou a banda de sucesso RBD.

Dentre as novidades do elenco, está a atriz brasileira de “As Five”, Giovanna Grigio, que junto do teaser, divulgou uma carta do Elite Way School (EWS).

Além de dar um possível spoiler de que as produções já começaram, esta carta pode revelar um outro grande detalhe: a participação de um possível personagem antigo da primeira geração Rebelde. Você imagina quem?

Para quem ficou eufórico e não percebeu todos os detalhes, a mensagem é assinada pela diretora geral do EWS, Celina Ferrer. Isso mesmo, aparentemente pode ser que a atriz Estefania Villarreal esteja de volta à trama, porém agora ocupando um posto diferente.

Nenhum detalhe foi confirmado pela Netflix, mas fica a hipótese e teoria para saber se isso de fato acontecerá. Será que teremos Celina de volta?