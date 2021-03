Netflix Brasil: Confira a lista completa com as estreias deste mês

Março chegou e junto com o novo mês, a Netflix já divulgou em seu perfil oficial do Instagram quais serão as estreias da vez.

Você está curioso para saber o que já está disponível e o que vem por aí?

Vamos compartilhar abaixo a lista completa com as datas, nomes e trailers das produções. Confira!

Leia também:

Já disponível – Notorious B.I.G – A lenda do hip hop (Documentário)

03/03/2021 – Moxie: Quando as garotas vão à luta (Filme)

12/03/2021 – Dia do sim (Filme)

12/03/2021 – Love Alarm – 2ª temporada (Série)

12/03/2021 – Filhos de Istambul (Filme)

12/03/2021 – The one (Série)

16/03/2021 – Waffles + Mochi (Série)

18/03/2021 – Cabras da peste (Filme)

19/03/2021 – Sky Rojo (Série)

19/03/2021 – F1: Dirigir para viver – 3ª temporada (Série)

22/03/2021 – Navillera (Série)

24/03/2021 – Quem matou Sara? (Série)

25/03/2021 – Dota: Dragon’s blood (Anime)

26/03/2021 – Os irregulares de baker street (Série)

26/03/2021 – A semana da minha vida (Filme)