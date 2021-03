Meghan Markle deve receber US$ 650 mil dólares de tablóide britânico

A Duquesa de Sussex é implacável quando o assunto é sua privacidade e a imprensa. Meghan Markle acaba de receber a quantia de US$ 650 mil dólares após ação movida contra o editor do Daily Mail e do Mail on Sunday.

A decisão foi expedida pela justiça britânica e diz respeito aos custos desembolsados pela esposa do Príncipe Harry em ação no caso de violação de direitos autorais e privacidade contra a Associated Newspapers. O editor dos dois tablóides deve fazer um pagamento prévio à Duquesa de Sussex como parte de um julgamento mais amplo que prevê o reembolso de 90% dos custos de Meghan na ação. No total, os custos da duquesa foram de US$ 1,88 milhão de dólares.

Essa ação foi movida contra o jornal britânico por ter publicado a carta manuscrita que ela enviou a seu pai, Thomas Markle, em fevereiro de 2019, antes do seu casamento com o Príncipe Harry.