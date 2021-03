A homenagem especial que ‘cativou o coração’ da rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II recebeu uma homenagem especial nesta semana. A informação foi revelado pelo Twitter oficial da ‘The Royal Family’.

Como detalhado, recentemente foi instalada no prédio do Palácio do Governo em Adelaide, na Austrália, uma estátua da rainha.

O país localizado na Oceânia tem um sistema de governo parlamentarista com Elizabeth II como a Rainha da Austrália.

Como revelado, a ex-sogra de Lady Di visitou a Austrália 16 vezes durante seu reinado. A estátua é do escultor Robert Hannaford AM.

Ainda de acordo com as informações, Elizabeth teria ficado feliz em saber que a estátua se tornou um local popular para fotos. Confira:

#DidYouKnow The Queen has visited Australia 16 times over her reign?

📸 The new statue is situated outside the Morning Room at Government House, Adelaide.

Her Majesty has previously hosted Audiences in the Morning Room as part of official visits to the country. pic.twitter.com/LAwvcxZCvW

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 1, 2021