Grávida do terceiro filho, Gal Gadot diz "É brega, mas me sinto como a Mulher Maravilha quando dou à luz”

"Aqui vamos nós outra vez", escreveu Gal Gadot na sua conta no Instagram na postagem de uma foto com a família onde anuncia a gravidez do seu terceiro filho. A postagem foi feita após sua participação como apresentadora da premiação do Globo de Ouro 2021, no domingo 28 de fevereiro.

"É brega, mas me sinto como a Mulher Maravilha quando dou à luz. Quando você dá à luz, você se sente um deus. Tipo, 'Oh meu Deus, eu fiz isso!' A melhor coisa é ser mãe e dar vida ", disse ela ao news.com.au em maio de 2017.

Casada desde 2008, a atriz de 35 anos é esposa do empresário Yaron Varsano e mãe de duas filhas: Maya, de 9 anos, e Alma, de 3 anos.