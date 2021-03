Atores de ‘The Crown’ reagem após declaração positiva do Príncipe Harry sobre a série

“Me sinto muito mais cômodo vendo ‘The Crown’ que outras histórias sobre a minha família, sobre minha esposa e sobre eu mesmo", disse o Príncipe Harry em sua última entrevista ao The Late Show, do canal americano CBS. “Não é a realidade, mas permite que tenhamos uma certa ideia sobre esse estilo de vida, sobre a pressão de colocar o dever acima da família e de todos os demais”, conclui o Duque.

Em sua quarta temporada, a série trouxe um dos capítulos mais recentes e explorados pela imprensa sobre a família real: o casamento do Príncipe Charles com a Princesa Diana. Os atores que viveram os personagens na ficção foram ganhadores do Globo de Ouro 2021 pelo trabalho na série.

A produção da Netflix ganhou nas categorias Melhor Série – Drama, Melhor Atriz em Série – Drama, Melhor Ator em Série – Drama e Melhor Atriz Coadjuvante Série – Drama. O destaque foi para os atores Emma Corrin, que interpreta Lady Di, e Josh O’Connor, que vive o príncipe Charles na quarta temporada.

Após a entrevista do Príncipe Harry ao apresentador e humorista americano James Corden, no The Late Show, do canal CBS, os atores da série se sentiram à vontade para comentar as declarações do príncipe.

Emma Corrin, que viveu Lady Di, disse após ser premiada em uma coletiva de imprensa: “É difícil ter uma opinião de ‘The Crown’, já que é uma ficção. Mas, por outro lado, os personagens estão baseados em pessoas reais. Dessa forma, me senti incrivelmente agradecida com ele (príncipe Harry) depois de ver a sua entrevista com James Corden, ainda mais porque interpreto sua mãe e isso poderia ser muito delicado para ele. Mas me comoveu muito o seu reconhecimento pelo nosso trabalho. Fico feliz que ele tenha gostado da série”.

Gillian Anderson, que interpreta Margareth Thatcher e também foi premiada pelo Globo de Ouro disse: “Eu diria que Harry está bastante qualificado para julgar o que é realidade e o que é ficção. Por isso, foi muito agradável escutar que ele tenha entendido o que Peter Morgan estava tentando fazer, que não é outra coisa do que contar uma história sobre os desafios de colocar o dever e o serviço na frente do amor e da família. Algo no qual Harry tem muito anos de experiência”.

Josh O’Connor, que interpreta o Príncipe Charles, disse: “Estou muito feliz em saber que ele vê a série. Realmente muito feliz”.