Ana Maria Braga pede desculpas por falar em ‘preconceito reverso’ no BBB

Na edição desta terça-feira do ‘Mais Você’, a apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas ao público pelo uso incorreto do termo ‘preconceito reverso’ no programa de segunda-feira.

Ana Maria comentava com o repórter de um quadro que discute o Big Brother Brasil uma conversa entre Lumena e Projota sobre a ‘branquitude’, referindo-se a outra participante do BBB, Carla Dias, e depois em outra conversa com Fiuk sobre o mesmo assunto.

“Fazer preconceito reverso numa situação dessas é uma bobagem”, disse a apresentadora ao comentar o assunto.

Sobre BBB e Ana Maria Braga Adoro a Ana Maria Braga, mas sugiro que ela convide especialistas em questões raciais para discutir sobre o que é branquitude. Branquitude não é um papo de BBB, mas sim de um país que se construiu produzindo o genocídio do povo preto e indígena. — Ana Flor (@Tdetravesti) March 1, 2021

Nas redes sociais, internautas alertaram a apresentadora sobre o erro conceitual, e na edição de hoje Ana Maria Braga disse que errou e pediu desculpas.

"Temos visto no BBB uma dificuldade na conversa e alguns conflitos estabelecidos em torno do tema, mas isso também é reflexo da dificuldade que a sociedade ainda tem em lidar com essas questões. Então, não faz sentido usar essa expressão. Eu peço desculpas e aproveito o que aconteceu como oportunidade para mais informação", disse.