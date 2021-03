Cinco segredos para o sucesso de ‘WandaVision’

A produção “WandaVision”, história do casal Wanda Maximoff (ou Feiticeira Escarlate) e Visão, integrantes dos Vingadores, da Marvel, foi lançada em janeiro pela Disney+. E, um mês depois, se tornou a série mais assistida do mundo, de acordo com uma pesquisa da Parrot Analytics.

A essa altura, quando o quinto episódio entrava na plataforma, o programa atingiu o título de “série número 1” no planeta e permanece no posto desde então. Na próxima sexta-feira, o nono e último episódio entra na plataforma e, a julgar pela reação da internet sobre as revelações do oitavo, a expectativa é gigante a respeito do destino dos heróis.

O Metro lista o porquê de a história, que homenageia a linguagem da TV, ter se tornado tão popular.

1. A passagem do tempo

A história começa em 1950 com Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) recém-casados. Os dois primeiros episódios são em preto e branco para simular uma comédia daquela época, como “I Love Lucy”, com Lucille Ball e Desi Arnaz.

Depois, os heróis passam por diferentes períodos. O elenco e equipe de produção voltam no tempo para capturar o estilo de sitcoms de cada uma das décadas desde então, incluindo “A Feiticeira”e “Malcolm in the Middle”. Até a abertura de cada episódio é cuidadosamente pensada para representar a época em que o casal de heróis está.

2. Os figurinos

A figurinista responsável Mayes C. Rubeo, indicada ao Oscar no ano passado por “Jojo Rabbit”, se esbaldou e criou modelitos caprichados para cada década. “Foi um grande projeto para mim”, disse ela em entrevista em vídeo de bastidores da série.

Mas ela não deu só aula de História da moda. As roupas de Visão e Wanda, e até de seus vizinhos, como a intrometida Agnes (Kathryn Hahn), dão pistas sobre a história. Ela tem, no entanto, alguns preferidos. “O figurino que Visão usa nos primeiros episódios e o vestido de noiva de Wanda são as minhas criações favoritas”, diz Mayes.

3. Música

A trilha sonora também é responsável por grande parte da identificação com a história. Assim como os figurinos, cada episódio tem seu universo à parte. O compositor Christophe Beck é responsável pela trilha, enquanto que o casal Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, autores de “Let it Go”, de “Frozen”, escreveram as canções originais. Tudo isso recheado de easter eggs.

Além disso, cada episódio também tem uma boa dose de hits que representam seus tempos, dos anos 1950 até os 2000. A Disney disponibiliza a trilha de cada episódio semanalmente nas plataformas digitais de música.

4. Efeitos especiais

Para os três primeiros episódios, muitos cortes manuais e efeitos de rebobinado foram utilizados. Além disso, imagens geradas por computador foram adicionadas para garantir que nenhum elemento faltasse às cenas.

5. Além de Westview

A história da família Visão, que fica presa à cidade de Westview, em Nova Jersey, não monopoliza as atenções. As tramas da Capitã Monica Rambeau (Teyonah Parris), do agente do FBI Jimmy Woo (Randall Park) e ad Dra. Darcy Lewis (Kat Dennings) não deixam nada chato.

Vai ter segunda temporada?

A princípio, o cotidiano suburbano da Feiticeira Escarlate e Visão foi pensado apenas como essa minissérie mesmo. Mas, durante o painel da Disney no Television Critics Association Winter Tour, na semana passada, o diretor criativo da Marvel, Kevin Feige, não descartou a possibilidade de uma segunda temporada. “Já estou tempo suficiente na Marvel para evitar dizer um ‘não’ definitivo a algo como uma segunda temporada de ‘WandaVision’”, desconversou. Vamos aguardar.