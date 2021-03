As 5 atrizes mais bem vestidas do Globo de Ouro 2021

Longe do tapete vermelho, os indicados ao Globo de Ouro de número 78 tiveram que se contentar com uma cerimônia transmitida de forma virtual. Embora os erros de transmissão comuns nesse tipo de evento tentassem ofuscar o charme da festa, a indústria do cinema, principalmente atores e atrizes, usaram as redes sociais para se fazerem presentes na cabeça do público neste momento.

Nós listamos as atrizes com vestidos mais lindos para você se inspirar quando a pandemia passar.

Elle Fanning, que concorria ao prêmio de Melhor Atriz Série – Musical ou Comédia por sua atuação em ‘The Great', postou no seu perfil no Instagram o look escolhido minutos antes da transmissão da premiação. Ela vestiu um vestido Gucci azul gelo e joias Fred Leighton.

Maria Bakalova, indicada na categoria de Melhor Atriz de Filme – Musical ou Comédia pelo trabalho em ‘Borat: Fita de cinema seguinte’, vestiu um vestido vermelho sem alças verdadeiramente digno de tapete vermelho da coleção Primavera /Verão 2021 da Armani Privé.

Lily Collins, indicada na categoria de Melhor atriz em série – Musical ou comédia pelo trabalho em ‘Emily em Paris’, apostou em um vestido ajustado, com decote na cintura Saint Laurent, coleção Primavera / Verão 2020.

Viola Davis simplesmente deslumbrante em um vestido estampado com direito a uma calda da Lavie by CK, ateliê especialista em colorimetria. O vestido de Viola é assinado pelo designer Claude Kameni, da República de Camarões, radicado em Los Angeles. A atriz foi indicada na categoria de Melhor atriz de filme – Drama por ‘A voz suprema do blues’.

Anya Taylor-Joy, premiada por Melhor atriz em série limitada ou filme para TV, se livrou do visual xadrez usado em ‘O Gambito da Rainha’ e apostou em um estilo moderno com algo de retrô, como disse seu estilista Law Roach. Ela também usou jóias da Tiffany & Co.