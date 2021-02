Cruella de Vil é um personagem “maior que a vida”, diz Emma Stone. Filme tem estreia agendada para maio

A Disney já divulgou as primeira imagens do longa ‘Cruella’, filme que vai contar o início da história da vilã de ‘101 Dálmatas’ que é um ícone fashion. Emma Stone foi escalada para o papel principal e, em entrevista ao site Fansided disse: “Foi uma ótima experiência brincar com sua história de fundo e descobrir o que a torna a mulher que ela se tornou na história que vimos”.

Foto: Divulgação Disney

A trama se passa em uma Londres de 1970, quando a revolução do punk e do rock é o cenário perfeito para as primeiras maldades de Cruella. Emma Stone estará em um papel desafiador: dará vida a um personagem desenfreado, explosivo e, ao mesmo tempo, um gênio criativo.

O filme conta a história de uma vilã em criação, que vai disputar as atenções do mundo da moda com a personagem de Emma Thompson. Quando Cruella é rejeitada pela sociedade ela se revolta e começa a cometer suas maldades. “Brilhante, má e um pouco maluca!”, narra Emma Stone no trailer.

A estreia está prevista para 28 de maio nos cinemas americanos e deve chegar na mesma data ao Brasil.