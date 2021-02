Abre alas para 5 itens da compositora carnavalesca Chiquinha Gonzaga

Em 28 de fevereiro de 1935, há exatos 86 anos, morreu Chiquinha Gonzaga, autora da primeira marcha carnavalesca com letra da história do Brasil. Composta em 1899, "Ó Abre Alas" tem um dos refrões mais conhecidos da música popular brasileira. Chiquinha Gonzaga (nome artístico de Francisca Edwiges Neves Gonzaga) escreveu dezenas de outras composições e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no país. Em sua homenagem, na data de seu nascimento, em 17 de outubro é comemorado o Dia da Música Popular Brasileira desde 2012.

Ao todo, Chiquinha compôs músicas para 77 peças teatrais, tendo sido autora de cerca de duas mil composições em gêneros variados: valsas, polcas, tangos, lundus, maxixes, fados, quadrilhas, mazurcas, choros e serenatas. Além de "Ó Abre Alas", compôs outras famosas marchinhas como "Lua Branca", "Abre-Alas", "Corta Jaca", "A Brasileira" e "Atraente".

Além de sua música, a compositora carioca protagonizou vários momentos em que escandalizou a sociedade brasileira da época quando se separou do primeiro marido para seguir a carreira de música, quando foi a primeira artista a tocar o gênero MPB no Palácio do Governo Federal tendo como acompanhante ao violão Nair de Tefé, primeira dama do então presidente Hermes da Fonseca, e quando, aos 52 anos, assumiu um novo relacionamento com um jovem estudante de música de apenas 16 anos de idade.

Chiquinha participou da campanha abolicionista e da proclamação da república do Brasil. Também foi a fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ela também dá nome a A Medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, criada em 1999 pelo Governo Federal, para homenagear as mulheres que militam em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no Brasil. Selecionamos 5 itens, entre coletâneas musicais, filmes e livros, para relembrar o legado da artista. Confira:

1. O melhor de Chiquinha Gonzaga (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 38,54.







2. Chiquinha Gonzaga, a série (DVD) – Compre a partir de R$ 199,90.







3. Ô Abre Alas (livro), por Duda Oliva – Compre a partir de R$ 35,00.







4. Chiquinha Gonzaga, coletânea (Disco de Vinil) – Compre a partir de R$ 85,00.







5. Crianças famosas: Chiquinha Gonzaga (livro), por Edinha Diniz – Compre a partir de R$ 18,48.







BÔNUS. Extraordinárias: Mulheres que revolucionaram o Brasil, por Duda Porto de Souza e Aryane Cararo – Compre a partir de R$ 44,90.







