“No segundo encontro eu pensei: Uau! Isso é muito especial”, revela Príncipe Harry sobre Meghan Markle

Em entrevista ao programa ‘The Late Show’, da emissora norte-americana CBS, o Príncipe Harry confessou quando se apaixonou por Meghan Markle.“Quando você soube que seria ela?”, perguntou o apresentador James Corden. “No segundo encontro pensei: Uau! isso é muito especial”, disse o Duque de Sussex.

Ele contou que os primeiros encontros dos dois eram sempre a sós, evitando a presença de outros casais ou amigos. “Todos os encontros se converteram em jantares, ver TV ou conversar em casa. Passamos muitíssimo tempo só nós dois em vez de ir às casas dos amidos, ou comer fora onde há outras distrações. No nosso caso não havia distrações”, afirmou.

Dezenove meses depois os dois subiram ao altar em uma cerimônia inesquecível para os fãs da realeza britânica. Mas, no início do relacionamento, os dois namoraram à distância e os encontros eram secretos para evitar o assédio da imprensa. A Capela da São Jorge, no Castelo de Windsor, foi cenário do conto de fadas que aconteceu no dia 19 de maio de 2018.

Foto: Reprodução Instagram

Da união, nasceu Archie Harrison Mountbatten-Windsor em 6 de maio de 2019. O Príncipe contou ainda que a primeira palavra que ele disse foi “crocodilo” e que ficou feliz por ter sido uma palavra com tantas sílabas. “Minha avó nos perguntou o que Archie queria de Natal, ele disse que queria uma waflera e ela enviou o presente. Agora, todo dia no café da manhã, Meg prepara uma massa orgânica e coloca na waflera. Archie ama!”, completou Harry.

Confira a entrevista na íntegra aqui: