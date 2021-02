Henry Cavill ainda não foi confirmado para novo filme do Superman

A Warner Bros. e a DC confirmaram que estão trabalhando na produção de um novo filme do Superman. A trama ainda não foi divulgada, mas a produção terá produção de J.J. Abrams, criador de ‘Lost’ e diretor de ‘Star Trek’, ‘Star Wars: O despertar da força’ e ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’. As informações são do site especializado Deadline.

O roteiro será assinado por Ta-Nehisi Coates e a produção será de Hannah Minghella. Em entrevista ao site Shadow and Art, Coates disse: “Ser convidado para o Universo DC nos cinemas pela Warner Bros., DC Films e Bad Robot é uma honra. Eu mal posso esperar para adicionar significativamente ao legado do herói mítico mais icônico da América”.

Foto: Divulgação Instagram

Apesar de ainda não confirmado no elenco, o ator Henry Cavill estaria disposto a voltar, como indica a reportagem do Deadline. Mas, o site Hollywood Reporter informou que que a intenção seria escalar um ator negro para o papel.

Em 2019, a imprensa especializada dava a conhecer que o ator norte-americano Michael B. Jordan estaria sendo sondado pela produção, mas as negociações não foram fechadas.

O Superman interpretado por Henry Cavill apareceu nas telonas pela primeira vez em 2013, em ‘Homem de Aço’. Em 2016 foi a estreia de ‘Batman vs. Superman: A Origem da Justiça’. Em 2017, mais uma aparição: ‘Liga da Justiça’.