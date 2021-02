10 itens para relembrar o ator Leonard Nimoy, intérprete consagrado do personagem Spock de Star Trek

Em 27 de fevereiro de 2015, morreu o ator e diretor Leonard Nimoy. Ele tinha 83 anos e durante mais de meio século foi responsável por dar vida a um dos personagens mais icônicos da história do cinema e da televisão, o Spock de Jornada nas Estrelas (do original "Star Trek").

A história da série de ficção científica "Jornada nas Estrelas" é tão conhecida quanto o personagem: no século XXIII a tripulação da nave estelar Enterprise que viaja pelo Cosmos em busca de novas civilizações. Tanto o personagem quanto a série são um fenômeno sci-fi que mobiliza fãs em todo o mundo.

Em 2016, um ano depois de sua morte, seu filho, o cineasta Adam Nimoy lançou o documentário "Pelo amor de Spock" (do original "For The Love Of Spock") que contou com depoimentos inéditos do próprio Leonard Nimoy, William Shatner, Zachary Quinto e Simon Pegg. O filme foi produzido pela plataforma de streaming Netflix, onde continua disponível no catálogo, e também pode ser alugado no YouTube.

"Pelo amor de Spock" é um olhar aprofundado sobre a vida e a obra de Leonard Nimoy, abordando principalmente a relação entre o famoso ator e o seu alter-ego, o personagem Spock de Jornada nas Estrelas, através de depoimentos de personalidades envolvidas com a carreira de Nimoy e da montagem de trechos famosos da filmografia de Nimoy e cenas marcantes de Spock.

Selecionamos 10 itens, entre livros e miniaturas da série, para quem é "trekkie" ou quer se tornar um. Confira:

1. Search for spock star trek book of exploration [livro] – Compre a partir de R$ 71,42.

2. Star Trek: Spock Cofre-Busto em Vinil – Compre a partir de R$ 240,98.

3. Star Trek: o Livro de Enigmas do Spock [livro] – Compre a partir de R$ 31,92.

4. Luva de Cozinha Spock Star Trek – Compre a partir de R$ 39,90.

5. Quadro poster com vidro Star Trek Spock – Compre a partir de R$ 48,50.

6. Star trek light-up starship Enterprise – Compre a partir de R$ 135,00.

7. Star Trek Book with Cats – Compre a partir de R$ 68,51.

8. Jornada nas Estrelas: Cidade à Beira da Eternidade [HQ] – Compre a partir de R$ 45,08.

9. Caneca Star Trek [unidade] – Compre a partir de R$ 29,75.

10. Star Trek: Light-Up Shuttlecraft – Compre a partir de R$ 129,85.



*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.