Príncipe Harry revela primeira palavra dita pelo filho Archie; neto mais novo de Lady Di

O Príncipe Harry revelou que a primeira palavra de seu filho Archie, neto mais novo de Lady Di, foi 'crocodile' (crocodilo em tradução livre).

Apesar de muitos esperem uma palavra mais simples, como mamãe (por exemplo), o pequeno filho de Meghan Markle acabou sendo mais ousado.

A declaração íntima ocorreu durante uma conversa com James Corden, como detalhado pelo tabloide Daily Mail.

Harry também descreveu seu pequeno herdeiro como 'surpreendente' e tendo a ‘personalidade mais incrível’.

Com 36 anos de idade, o duque de sussex disse que Archie já está juntando quatro palavras e cantando canções.

Harry agora vive em uma mansão de 11 milhões de libras na Califórnia depois de deixar o cargo de membro da realeza britânica.

Ainda de acordo com as informações, a rainha Elizabeth II também teria enviado uma máquina de waffles no Natal para o bisneto. Confira:

