Príncipe Harry defende ‘The Crown’ e dispara sobre a realeza “Era um ambiente muito difícil”

Poucos dias após o anúncio oficial expedido pelo Palácio de Buckingham informando a saída do Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, da família real, o Duque de Sussex deu uma entrevista ao programa norte-americano The Late Show. Na condição de não membro da família real britânica, o príncipe se sentiu à vontade para falar com a imprensa de forma espontânea, bem diferente das entrevistas concedidas sob o selo da instituição britânica.

A entrevista aconteceu em Los Angeles e foi ao ar nesta sexta-feira, 25, no canal CBS, durante o programa The Late Show. O apresentador James Corden, que também é ator e humorista, serviu um chá ao príncipe enquanto tinham uma conversa animada. Entre risos e gargalhadas, Harry tomou um banho de chá e Corden brincou: “Limpe tudo, Harry!”.

Foto: Reprodução CBS

Sobre a série ‘The Crown’, indicada ao Globo de Ouro 2021, Harry disse que embora não fosse "estritamente preciso", retratava as pressões da vida real. “É obviamente uma ficção”, disse o Duque de Sussex. “Estou muito mais confortável com ‘The Crown’ do que vendo histórias escritas sobre minha família ou minha esposa”, disse ele.

Além disso, o príncipe foi questionado também sobre o assédio da imprensa britânica e disse que havia se formado um “ambiente difícil”, que estava destruindo a sua saúde mental. “Então, eu fiz o que qualquer marido ou pai faria. Preciso tirar a minha família daqui. Mas nunca nos afastamos. Nunca vou desistir, sempre estarei contribuindo”, disse Harry.

Uma outra entrevista, dessa vez concedida por Harry e Meghan Markle, está sendo aguardada ansiosamente: a apresentadora Oprah Winfrey entrevistou os dois e a conversa deve ir ao ar no domingo, 7 de março, também na CBS.