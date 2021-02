Novo streaming no Brasil: Paramount+ deve competir diretamente com a Netflix

Com estreia agendada para dia 4 de março, chega ao Brasil mais um serviço de streaming: Paramount+. A ViacomCBS anunciou os detalhes do lançamento na última quinta, 25, e a plataforma vai reunir produções dos canais Showtime, MTV e CBS.

Leia mais:

Uma das novidades é a série estrelada e produzida por Viola Davis ‘The First Lady’ como a primeira protagonista. Ela interpretará Michelle Obama. Michelle Pfeiffer será Betty Ford e Gillian Anderson viverá Eleanor Roosevelt. Com assinatura mensal no valor de R$ 19,90, a Paramount+ traz também séries conhecidas como ‘Black Monday’, ‘City on a Hill’, ‘Dexter’ e ‘The Affair’.

Além do site paramountplus.com, o streaming também contará com apps para iOS e Android.