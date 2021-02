Lembra do reality 'No Limite'? Globo anuncia nova edição com ex-bbbs

Uma boa parcela dos jovens não tinha idade suficiente na época para guardar na memória, mas até 2009 a Rede Globo mantinha no ar um reality famoso chamado “No Limite”, cujo apresentador era Zeca Camargo, que também trabalhou no Fantástico, nas noites de domingo.

Eram 20 pessoas confinadas em um local deserto, geralmente uma ilha, apenas com utensílios básicos de sobrevivência e passando uma série de perrengues por três meses para ganhar um prêmio em dinheiro. Imaginem o cara ter que pescar ou caçar para comer ou pior, ter que comer umas coisas tipo olho de cabra, testículo de boi cru. Era mais ou menos nessa linha.

E a Globo anunciou nesta quinta-feira (25) que fará uma nova edição do reality “No Limite”, mas desta vez com ex-integrantes do Big Brother Brasil (BBBs).

“Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality… Vem aí mais uma edição de #NoLimite! Um programa que une resistência e ex-BBBs”, divulgou a Globo

A data que o novo programa vai ao ar ainda não foi divulgada.

No ano passado, o diretor do BBB, Boninho, já havia adiantado que o programa poderia retornar à grade da emissora.