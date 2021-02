Lady Gaga oferece recompensa milionária por seus cães roubados

Na noite da última quarta-feira, 24, dois cães buldogues da cantora norte-americana Lady Gaga foram roubados. O passeador de cães, Ryan Fischer, estava com os animais na avenida Sierra Bonita, em Los Angeles. Fischer, 30 anos, levou dois tiros no peito e foi levado às pressas para atendimento no hospital local. Dois dos buldogues da cantora foram levados.

Foto: Reprodução Instagram

Segundo o jornal Page Six, Fischer “está se recuperando bem e não corre risco de vida”. Um dos buldogues, a fêmea Asia, conseguiu fugir e foi encontrada. Um dos atiradores que atacaram o passeador de cães portava uma pistola semiautomática e fugiu em um carro tipo sedan branco, de acordo com informações da polícia.

As buscas se concentram no outro cão, dois machos de nomes Koji e Gustave. Lady Gaga está na Itália e, fontes do jornal afirmaram que ela recebeu a notícia com muita tristeza. Uma recompensa de $ 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões) está sendo oferecida a quem conseguir encontrar os cachorros.