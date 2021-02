8 livros para relembrar a obra marcante do escritor Caio Fernando Abreu

Embora tenha falecido ainda nos anos 90, exatamente no dia 25 de fevereiro de 1996, há 25 anos, o escritor e dramaturgo gaúcho Caio Fernando Abreu viveu um renascimento artístico no início do século XXI. Seus textos, frases e pensamentos invadiram a internet e passaram a fazer parte de um nova geração que nasceu muito tempo depois da publicação de suas obras.

Antes disso, Caio Fernando Loureiro de Abreu já era apontado como um dos expoentes de sua geração. Sua escrita num estilo econômico e bem pessoal, fala de sexo, de medo, de morte e, principalmente, de angustiante solidão. Como jornalista trabalhou nas revistas Nova, Manchete, Veja e Pop, além de colaborar com os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo.

Declaradamente homosexual, Abreu era portador de HIV e morreu aos 48 anos de idade em Porto Alegre, no mesmo dia do escritor paulista Mário de Andrade, outro expoente da literatura brasileira do século XX. Selecionamos 8 livros de Caio Fernando Abreu para relembrar a sua obra. Confira:

1. Morangos mofados – Compre a partir de R$ 35,92.







2. Onde andará Dulce Veiga? – Compre a partir de R$ 22,44.







3. Pequenas Epifanias – Compre a partir de R$ 29,99.







4. O ovo apunhalado – Compre a partir de R$ 15,99.







5. A Comunidade do Arco-Íris – Compre a partir de R$ 26,89.







6. Limite branco – Compre a partir de R$ 37,90.







7. Pedras de Calcutá – Compre a partir de R$ 24,00.







8. Ovelhas Negras – Compre a partir de R$ 23,00.







