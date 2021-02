5 livros de Mário Andrade, escritor paulista que deu início à poesia brasileira moderna

Em 25 de fevereiro de 1945, morreu o escritor paulista Mário de Andrade de um ataque cardíaco aos 52 anos. Poeta e romancista foi um dos fundadores do modernismo na literatura nacional. Ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua Paulicéia Desvairada em 1922, ano da revolucionária Semana de Arte Moderna – que ocorreu em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade, reunindo artistas como Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia.

Mário de Andrade teve uma influência enorme na literatura brasileira moderna e, como estudioso e ensaísta, foi pioneiro no campo da etnomusicologia. Sua influência chegou muito além do Brasil. Além da Paulicéia Desvairada escreveu outras obras marcantes como Macunaíma e Amar, verbo intransitivo, que são reconhecidos dentro e fora do Brasil. Selecionamos 5 livros do autor para quem quer conhecer mais de sua obra. Confira:

1. Paulicéia Desvairada – Compre a partir de R$ 21,17.







2. Macunaíma – Compre a partir de R$ 17,90.







3. Amar, verbo intransitivo – Compre a partir de R$ 27,03.







4. O Baile das Quatro Artes – Compre a partir de R$ 29,00.







5. O Turista Aprendiz – Compre a partir de R$ 39,20.







