‘Sitio do Pica-Pau Amarelo’ será exibido pelo canal Viva

Emília, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Dona Benta e Visconde de Sabugosa vão voltar à TV. A série clássica, originalmente exibida pela rede Globo de 1977 a 1986, com direção de Geraldo Casé, será exibida pelo canal de segunda a sexta, às 10h45, a partir de março.

O canal por assinatura resolveu não exibir os primeiros episódios, que tratam da chegada de Pedrinho ao Sítio e a apresentação dos personagens, mas promete encher o coração dos mais saudosos com recordações de infância. O Viva vai rodar três temporadas: ‘Memórias da Emília’ (1978), com 18 episódios, ‘O Minotauro’ (1978), também com 18, e ‘Reinações de Narizinho’ (1982), com 10 capítulos.

Foto: Reprodução TV Globo

A primeira edição adaptada para a televisão é inspirada em uma série de 23 volumes de literatura fantástica de Monteiro Lobato. O primeiro volume foi publicado em 1920 e o último em 1947.