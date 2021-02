Emma Watson teria se aposentado aos 30 anos, segundo Daily Mail

Ela tem 30 anos e teria se afastado da carreira para curtir o relacionamento com Leo Robinton, com quem namora há um ano e meio. A informação é do tablóide britânico Daily Mail (confira na íntegra aqui).

O último trabalho da atriz que ficou conhecida como a bruxinha Hermione, da saga Harry Potter, foi no drama de época ‘Adoráveis Mulheres’, de 2019 (‘Little Women’ – título original). O agente da atriz confirmou que a carreira dela está “adormecida” e que ela “não está assumindo novos compromissos”.

A reportagem cita ainda uma fonte que teria declarado “Emma se escondeu, ela está se estabelecendo com Leo. Eles estão se escondendo. Talvez ela queira uma família”.